20 sekund - tyle czasu masz na zrobienie zdjęcia prac Yayoi Kusamy. Po tym czasie musisz opuścić salę

Monika Przybysz

ayoi Kusama to 89-letnia japońska artystka, rzeźbiarka, performerka, projektantka mody. Równie często, co każdym z wymienionych terminów określa się ją innym: fenomen.Kusama, która niemal całe życie uprawia sztukę konceptualną, bazującą na jednym głównym motywie - kropkach - przyciąga tłumy. Wystawę "Infinity Mirrors" na przestrzeni pięciu lat odwiedziło ponad 5 milionów osób, a zdjęcia szklanych sufitów, kolorowych lampek i nakrapianych macek zawojowały instagramowe konta na całym świecie.Udział w wystawie wymaga jednak sporej dyscypliny: "Infinity Mirrors" składa się z kilku osobnych pomieszczeń. Wizyta w każdym z nich to doświadczenie indywidualne - na kontemplację sztuki przedstawionej w poszczególnych pokojach zwiedzając ma jednak tylko około 20 sekund.