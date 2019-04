Meghan Markle chce amerykańskiej niani. Złamie królewską tradycję?

Księżna Sussex dyktuje kolejne warunki. • Fot. Instagram.com / Meghan Markle

K

siężna Sussex ma urodzić dziecko jeszcze w tym miesiącu. Jak donoszą zagraniczne media, Meghan Markle zamiast brytyjskiej niani woli Amerykankę. To kolejny cios w królewską tradycję.Jak podaje "The Daily Mirror", Meghan Markle poszukuje obecnie wykwalifikowanej niani, która mogłaby zacząć pracę w najbliższych trzech miesiącach. Księżna wyraźnie faworyzuje amerykańskie kandydatki. Ponoć jest też otwarta na to, aby royal baby opiekował się mężczyzna, który byłby w tym przypadku pierwszą męską nianią w historii całej rodziny królewskiej.– Meghan wyraziła się jasno, że woli Amerykankę zamiast Brytyjki – powiedział jeden z informatorów "The Daily Mirror". – To dla niej bardzo ważne. Nigdy nie ukrywała tego, że jest dumna ze swoich amerykańskich korzeni" – zaznaczył.Dodał również, że żonie księcia Harry’ego zależy na tym, aby przyszła opiekunka czuła się jak członek rodziny. Wywiad z kandydatkami na nianię ma zostać osobiście przeprowadzony przez książęcą parę.To nie pierwszy raz, kiedy Meghan Markle łamie tradycje brytyjskiej rodziny królewskiej. Księżnej zarzucono wcześniej także "trudny charakter".źródło: Mirror Online