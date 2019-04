W PiS chcą zakazu zgromadzeń przed Radiem Maryja. Posłanka liczy na pomoc prezydenta Torunia

Spokojowi Radia Maryja z odsieczą przyszła posłanka Anna Sobecka. • Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta

rodziny Tadeusza Rydzyka to święto dla słuchaczy i widzów toruńskich mediów. Jednak nie wszyscy "godnie" je obchodzą, czemu chce zapobiec posłanka PiS Anna Sobecka. W tym celu interweniowała u prezydenta Torunia Michała Zaleskiego."Zwracam się do pana z prośbą o wydanie zakazu zgromadzenia w Toruniu, przy ulicy Żwirki i Wigury związanego z urodzinami ojca Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja" – napisała w liście do prezydenta miasta posłanka Sobecka.Dokładnie chodzi o zdarzenia sprzed roku. W dniu urodzin Tadeusza Rydzyka pod siedzibą Radia Maryja odbyła się manifestacja o nazwie "Chryja pod Radiem Maryja" . Zorganizowały ją środowiska feministyczne.Jak napisała Sobecka, manifestacja "obrażała osobę zasłużonego kapłana", a jej uczestnicy "wykrzykiwali znieważające hasła, obrażali episkopat, szydzili z symboli religijnych i parodiowali nabożeństwa, a na płocie rozgłośni rozwieszono 'Drogę Krzyżową'".Posłanka PiS przewidziała również wariant awaryjny na wypadek, gdyby prezydent Zaleski nie odpowiedział pozytywnie na jej apel. "Jeśli pan tego nie uczyni, zwrócę się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o uchylenie Pana decyzji" – zagroziła.źródło: radiomaryja.pl