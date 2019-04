Wielkie widowisko na Stadionie Narodowym. To tam Morawiecki zaprosił do okrągłego stołu ws. edukacji

Jest miejsce i termin okrągłego stołu ws. edukacji. • Fot. Adam Stępień/Agencja Gazeta

trajk nauczycieli wciąż trwa, a kolejne rozmowy związków zawodowych z rządem nie przyniosły rezultatów. Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremier Beatą Szydło nadal forsują pomysł okrągłego stołu ws. edukacji. Padł konkretny termin i miejsce. Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych odrzuciły propozycje rządu , które niewiele różniły się od tych przedstawianych półtora tygodnia temu. To jednak nie zraża rządzących do organizacji okrągłego stołu w sprawie reformy edukacji.Jak zapowiedział na czwartkowej konferencji prasowej Mateusz Morawiecki, na spotkanie zaproszeni są nauczyciele, związkowcy, eksperci, rodzice oraz politycy opozycji. Obrady i dyskusje mają dotyczyć czterech obszarów: nauczycieli, uczniów, jakości nauczania i nowoczesnej szkoły.Rozmowy mają rozpocząć się 26 kwietnia, a ze względu na przewidywane duże zainteresowanie, prowadzone będą na... Stadionie Narodowym w Warszawie. Co ciekawe, w rozmowach nie punktu o płacach i finansowaniu w edukacji.Organizacja tych spóźnionych konsultacji pokazuje jednocześnie, że reforma, jaką przez trzy lata wprowadzała szefowa MEN Anna Zalewska nie zdała egzaminu