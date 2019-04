Biedroń jeszcze raz zabrał głos ws. oskarżeń tabloidów. Opublikował szczery post na Facebooku

Robert Biedroń opublikował na Facebooku szczery post na temat oskarżeń, według których w 19 lat temu miał pobić własną matkę. • Fot. Facebook.com/RobertBiedron

R

obert Biedroń już kilkukrotnie odniósł się do wysuwanych przeciwko niemu oskarżeń o to, iż 19 lat temu złamał szczękę własnej matce. Jednak w czwartkowe popołudnie prezes Wiosny zabrał głos w tej sprawie raz jeszcze. W mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym w szczerych i prostych słowach komentuje całą sytuację. "Chciałbym, żeby to wybrzmiało jak najmocniej" – zaczyna Biedroń.

"Kochani, jak pewnie słyszeliście, moja mama i ja padliśmy ofiarą okropnego ataku. Przykro mi, że muszę dziś zabrać głos w tej sprawie, ale najbardziej mi przykro dlatego, że z mamą musimy wracać do tych trudnych doświadczeń" – pisze Robert Biedroń do swoich wyborców.



"Chciałbym, żeby to wybrzmiało jak najmocniej: nigdy nie skrzywdziłem i nie skrzywdziłbym mojej mamy. Wszystkie przytaczane oskarżenia są nieprawdziwe" – dodaje w facebookowym wpisie. Identyczny tekst opublikowany został na Twitterze.





"To, jak wyglądała przeszłość mojej rodziny i jakie panowały w naszym domu warunki, wszyscy wiecie" – stwierdza szczerze prezes Wiosny. A tym, którzy historii jego życia nie znają wyjaśnia, że młodość wspomina jako "dramatyczny czas" ze względu na alkoholizm i przemoc domową uprawianą przez ojca.Jednocześnie Robert Biedroń zauważa, że wraz z matką dostali "drugie życie" i "jeszcze jedną szansę, by odbudować relację". Polityk przy tej okazji daje do zrozumienia, że chyba nie spodziewał się, iż tym nowym życiem rodzinnym może wstrząsnąć podjęta przez niego walka o władzę."Jestem politykiem i muszę mieć twardą skórę. Nigdy natomiast nie zaakceptuję sytuacji, w której moja mama, moi bliscy czy najbliżsi innych polityków będą wciągani w politykę. Możemy konkurować, możemy się punktować i spierać, ale są granice, których się nie przekracza" – czytamy.Ten poruszający wpis Biedroń zakończył kilkoma słowami skierowanymi do osób, które nie dały wiary w to, iż kiedykolwiek mógł skrzywdzić swą matkę. "Od wczoraj otrzymałem od Was mnóstwo słów wsparcia dla mamy i dla mnie. Dziękuję, że jesteście z nami. Bez Was byłoby nam dużo trudniej" – wyznał.Jak informowaliśmy w naTemat.pl , wyjątkowo poważne oskarżenia przeciwko liderowi nowej lewicowej formacji wysunęły w środowy wieczór "Super Express", "Gazeta Warszawska" oraz TVP Info. Redakcje te doniosły, iż Helena Biedroń 19 lat temu oskarżyła syna o to, że znęcał się nad nią i swoim młodszym o sześć lat bratem. Sprawa trafiła do prokuratury w Krośnie, ale ostatecznie sąd warunkowo umorzył postępowanie.Co ciekawe, w tle tej sprawy pojawił się kontrowersyjny polityk PiS Stanisław Piotrowicz, który w latach 90-tych kierował wspomnianą krośnieńską prokuraturą. Na temat mającej kompromitować Biedronia sprawy wypowiedział się on dla TVP Info.Między innymi to sprawiło, iż na bulwersujące doniesienia ze sceptycyzmem zareagowali nawet ludzie związani z konkurencyjnymi wobec Wiosny środowiskami opozycyjnymi. "Kampania, która nadchodzi jeszcze po latach będzie się nazywała 'szambiarska'. To dopiero początek" – komentował reprezentujący Koalicją Europejską były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz.Głos w tej sprawie zabrał także Roman Giertych. "Nie wierzę, aby jakikolwiek polityk mający przeszłość kryminalną budował projekt polityczny w oparciu o wartości, które złamał przestępstwem. To nieprawdopodobne" – ocenił były wicepremier i minister edukacji. "Pokażcie dokumenty" – wezwał autorów sensacyjnych publikacji.