Jabłka z PCK i Anna Zalewska. Ujawniono powiązania minister z głównym podejrzanym

Afery PCK ciąg dalszy. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

N

azwisko minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej od jakiegoś czasu pojawia się w kontekście śledztwa o powiązaniach dolnośląskiego Polskiego Czerwonego Krzyża z kampanią wyborczą kandydatów PiS. Teraz na jaw wychodzą związki Zalewskiej z głównym podejrzanym Jerzym G.Co prawda szefowa MEN zaprzecza, aby kiedykolwiek blisko współpracowała z Jerzym G., ale ich kontakty w czasie wyborów oraz współpraca w strukturach partii na Dolnym Śląsku wyraźnie temu przeczą."Znam Jurka od roku 2002, kiedy zakładał struktury Prawa i Sprawiedliwości w powiecie dzierżoniowskim. To dobry organizator, człowiek punktualny i słowny. Od zawsze wrażliwy na krzywdę ludzi, zwłaszcza dzieci. Oddam głos właśnie na Niego" – pisała w 2002 roku Zalewska, której wypowiedź przytacza "GW".Z ustaleń gazety wynika, że jabłka przeznaczone dla ubogich przynajmniej raz (w listopadzie 2014 r.) przy pomocy G. trafiły do rodzinnej miejscowości Anny Zalewskiej. Przywieziono je do Przedszkola nr 2 w Świebodzicach, co zbiegło się z kampanią samorządową, w której Zalewska była bardzo aktywna i pomagała lokalnym kandydatom Prawa i Sprawiedliwości.Jabłka przekazane przez darczyńców na cele charytatywne posłużyły w kampanii wyborczej, w której lokalni działacze partii rozdawali je przechodniom. Co ciekawe, Jerzy G. w ostatnich wyborach samorządowych wywalczył mandat radnego sejmiku, w czym wspierała go Zalewska. Dopiero po wyjściu afery PCK na jaw został wyrzucony z PiS.Jak informuje "Wyborcza", prokuratura prowadząca śledztwo ws. nieprawidłowości w dolnośląskim PCK ma zamiar przesłuchać szefową MEN w charakterze świadka. Nie wiadomo jednak, czy do przesłuchania Zalewskiej już doszło.źródło: wyborcza.pl