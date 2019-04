Macie ochotę na... porno z pszczołami? Serwis Pornhub rusza z dziwną, ale bardzo ważną akcją

Pszczele porno ma pomóc pszczołom. • Fot. Screen z YouTube / Porhhub

erwis pornograficzny Porhnub ruszył z dość niecodzienną inicjatywą – pszczelim porno. Nie brzmi to najlepiej, ale może być zabawnie, a co najważniejsze – ma szansę pomóc pszczołom. Kampania "BeeSexual" ma bowiem szczytny cel."Mamo, co to seks ?" – pyta wiele dzieci rodziców. Ci zmieszani decydują się na seksualną metaforę i opowiadają im o... ptaszkach i pszczółkach . Pszczoły więc są z seksem od dawna kojarzone – w końcu zapylają rośliny. Jednak teraz ten gatunek jest zagrożony wyginięciem , co dla ludzkości będzie katastrofalne.Pomóc pszczołom postanowił więc serwis pornograficzny Pornhub , którego twórcy historię o ptaszkach i pszczółkach znają widocznie bardzo dobrze. Postanowili bowiem zrobić kampanię z pszczelim porno. Do tego bezbłędnie zatytułowaną – BeeSexual.W filmach na szczęście nie zobaczymy aktorów porno w przebraniach pszczół. W kampanii zostaną wykorzystane za to fragmenty dokumentalnych filmów przyrodniczych, do których dołożone zostaną seksualne dialogi. Te nagrają gwiazdy tej branży – aktorzy i aktorki pornograficzne, m.in. Abella Danger, Kira Noir, Dante Colle, Domino Presley czy Charlotte Stokely.Dochód z emisji filmów, które będzie można oglądać na Pornhubie, a także na YouTube, zostanie przeznaczony na organizacje pomagające pszczołom – Operation Honey Bee i Centrum Badań nad Pszczołami Miodnymi.źródło: Wirtualne Media