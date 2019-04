"Aaaaa biuro w siedzibie PiS wynajmę". Znamy cenę, jaką trzeba zapłacić za bycie sąsiadem Kaczyńskiego

Ile kosztuje wynajem biura w budynku, gdzie mieści się siedziba PiS? naTemat postanowił to sprawdzić. • fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta

Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie. • fot. Grażyna Jaworska / Agencja Gazeta

Czarny Protest przed siedzibą PiS. Ogólnopolski Strajk Kobiet jest jedną z wielu organizacji, które manifestowały przed siedzibą partii rządzącej. • fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta

iedzibę PiS kojarzą wszyscy, którzy interesują się polityką. Budynek przy Nowogrodzkiej 84/86 w Warszawie pojawia się w materiałach serwisów informacyjnych, w tekstach o Prawie i Sprawiedliwości, a także w relacjach z protestów przed lokum partii rządzącej. Okazuje się, można zostać sąsiadem PiS. Dowiedzieliśmy się, ile kosztuje wynajem powierzchni w tym biurowcu.Nie wszyscy wiedzą za to, że to nie PiS jest właścicielem budynku przy Nowogrodzkiej. Należy on do Metropol Group, która właśnie szuka najemców do sławnego budynku.Dzwonię do agencji nieruchomości podając się za księgową, która szuka miejsca dla siebie i 9 pracowników . Tak na początek, bo potem może być nas więcej. Miła pani po drugiej stronie proponuje mi lokal o powierzchni 124 m2 - w sam raz na 10 osób.Inne biuro - wielkości 279 m2, również do wynajęcia, byłoby dla mnie na razie za duże.– 124 m2 ma nasze najmniejsze biuro. Mieści się na II piętrze – mówi. Dodaje, że w skład lokalu wchodzą 4 pokoje - w tym jeden przechodni - kuchnia i łazienka.– Umowę wstępnie podpisujemy na rok z możliwością przedłużenia. Na początku najemca wpłaca trzymiesięczną kaucję, którą zwracamy pod koniec okresu najmu – mówi agentka.Cena? – 8 euro za metr plus 2 euro opłaty eksploatacyjnej z metra – informuje mnie pracownica Metropolu. Czyli 10 euro za metr kwadratowy - oczywiście netto.W przeliczeniu, według dzisiejszego kursu europejskiej waluty, jest to 42,75 zł za m2 netto. To znaczy, że wynajęcie biura o powierzchni 124m2 w tym samym budynku co PiS kosztuje 5 301 zł miesięcznie netto, a więc 6 520,23 zł brutto.– Oczywiście trzeba ten lokal odnowić: odmalować ściany, położyć nowe wykładziny – uprzedza agentka. Zaprzecza, gdy pytam o klimatyzację. Wiem już, że nie należy się spodziewać luksusów. Pracownica Metropolu zaprasza mnie do obejrzenia lokalu osobiście. – Administrator budynku jest praktycznie codziennie – zachęca.– A protesty ? – pytam zaniepokojona, przypominając sobie nagle głośno, że przecież mieści się tam siedziba partii rządzącej. Nie chcę przecież, by moi wirtualni pracownicy mieli trudności z dotarciem do mojego wirtualnego biura księgowego lub robili błędy w rachunkach przez krzyki, syreny i wuwuzele.– No cóż, to trzeba brać pod uwagę. Ale ludzie już nie protestują tyle, co kiedyś. Raz w miesiącu to już dużo – uspokaja mnie agentka. I dodaje, że nie trzeba się bać dziennikarzy , bo choć cały czas się tam kręcą, to lokal, który jest do wynajęcia, ma wejście z innej strony budynku.Czy nieco ponad 6,5 tys. zł brutto za wynajem biura to dużo czy mało? A może to średnia stawka w centrum Warszawy? Nie mam zielonego pojęcia. Dzwonię do eksperta i mówię mu, czego się dowiedziałam o biurze do wynajęcia w sławnym budynku przy Nowogrodzkiej.– Czynsz najmu biura o najwyższym standardzie A, A+ w centrum Warszawy wynosi od 18 do 23 euro za m2. W przypadku średniego standardu B, B+ czynsze w centrum kształtują się na poziomie 14-17 euro. 8 euro za metr kwadratowy to czynsz za lokalizacje o najniższym standardzie w Warszawie, tak jak w podanym przez panią przykładzie. To cena rynkowa – konkluduje Jakub Sarzyński z niezależnej firmy doradczej Brookfield.