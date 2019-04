"Big Brother" chyba nie radzi sobie najlepiej. TVN zmienia plany ws. sobotniego odcinka

Nowy "Big Brother" nie wszystkim się podoba • Fot. Instagram / Big Brother

idzowie "Big Brothera" w sobotę mogli oglądać program na żywo, w którym występowali członkowie rodziny i przyjaciele uczestników. Jednak najwyraźniej nie miał on wielu fanów. TVN niespodziewanie zmienił bowiem plany.W internecie trudno znaleźć pozytywne komentarze o reaktywowanym "Big Brotherze" . Widzowie narzekają na wziętych z castingu internetowych celebrytów i generalnie nieciekawych uczestników, kobiecy głos "Wielkiego Brata" , a przede wszystkim na nudę . To może z kolei przekładać się na oglądalność programu.Za tym, że ta nie jest najwyższa, może przemawiać podjęta właśnie przed TVN decyzja o rezygnacji z sobotniego programu na żywo "Big Brother Raport" w TVN7, o czym dowiedział się portal Wirtualne Media. Małgorzata Ohme i Filip Chajzer podczas niego rozmawiali w studio z bliskimi nominowanych oraz omawiali wydarzenia w Domu Wielkiego Brata. W "Big Brother Raport" z programu odeszło też z własnej woli dwoje uczestników – Daniel Barłóg i Marlena Klimczyk.Co zamiast odcinka na żywo? Tak jak w dni powszednie w sobotę wyemitowany zostanie standardowy odcinek, w którym widzowie śledzą życie uczestników "Big Brothera". Z kolei niedziela będzie bez zmian – w programie na żywo odpadać będą kolejni uczestnicy, którzy dostaną najmniej głosów widzów."Big Brother" potrwa do 16 czerwca. Wtedy dowiemy się, kto zostanie zwycięzcą niegdyś popularnego reality show.źródło: Wirtualne Media