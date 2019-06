Zmiana prowadzącego "Big Brother". W ostatniej chwili gospodarzem programu został Filip Chajzer

Fili Chajzer w ostatniej chwili został prowadzącym program "Big Brother". • Fot. Facebook / Filip Chajzer

N

iemal za pięć dwunasta ogłoszono nowe nazwisko prowadzącego program "Big Brother". Zamiast Uli Chincz gospodarzem programu został Filip Chajzer. Prezenterce prawdopodobnie nie udało się wynegocjować odpowiedniego kontraktu.Na wstępie trzeba przypomnieć, że "Big Brother" nie ma jednego gospodarza – w najnowszej edycji będzie ich czworo: Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Bartek Jędrzejak i... no właśnie, czwarta miała być prezenterka Ula Chincz, znana widzom TVN z programu "Dzień dobry TVN".Coś jednak poszło nie tak i nie udało się dziennikarce podpisać umowy. Przepychanki ze stacją trwały tak długo, że ostatecznie władze TVN zdecydowały się zakończyć rozmowy i sięgnąć po inną swoją – sprawdzoną – gwiazdę. Do grona prowadzących na kilka godzin przed emisją pierwszego odcinka nowej serii dołącza Filip Chajzer. Inauguracja nowego sezonu "Big Brothera" odbędzie się w niedzielę 17 marca o godz. 20:00 w TVN 7. Do domu Wielkiego Brata wejdzie 15 uczestników, którzy rozpoczną swoją przygodę. Show będzie trwać 91 dni, kolejne odcinki będą puszczane na ekranie TVN od poniedziałku do czwartku o godz. 23:15, a finał planowany jest na 16 czerwca.