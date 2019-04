"Rolnik szuka żony" powraca. TVP pokazała zwiastun nowego sezonu [WIDEO]

Marta Manowska prowadzi w TVP nie tylko "Rolnika", ale i "Sanatorium miłości". • Fot. Instagram/ Marta Manowska

eality show z rolnikami szukających swoich drugich połówek, to niekwestionowany hit TVP. Zagraniczny format przypadł do gustu Polakom - 5. serię oglądało średnio 3,82 mln widzów. Pilotażowy odcinek 6. sezonu obejrzymy już w wielkanocny poniedziałek.– Pracowici, romantyczni i ceniący miejsce, w którym żyją. Marzą o rodzinie, miłości i bliskości drugiej osoby – mówi w zwiastunie prowadząca program Marta Manowska . Fani są zachwyceni. "Lepsze niż 'Big Brother'", "No w końcu! Już myślałam, że się chyba nie doczekam!" – czytamy w komentarzach pod krótkim filmem.– Ten odcinek pilotażowy jest chyba najważniejszy, bo on może zmienić życie naprawdę wielu osób. On zmienia życie osoby, która napisze list, zmienia życie bohatera. Im więcej osób zobaczy ten odcinek, tym więcej osób zobaczy bohaterów i będzie mogło do nich napisać – mówiła w "Pytaniu na śniadanie" prowadząca.Odcinek pilotażowy z prezentacją bohaterów zobaczymy w wielkanocny poniedziałek o 20:15. 6. seria programu "Rolnik szuka żony" ruszy dopiero jesienią - na antenie TVP 1.