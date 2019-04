Gwiazda "Gry o tron" zagra w... "Last Christmas". To film inspirowany świątecznym megahitem Wham!

Emilia Clarke wystąpi w filmie inspirowanym twórczością George'a Michaela • Kadr z "Gry o tron" | YouTube / Whamtv

o prawda mamy kwiecień i Wielkanoc, ale właśnie poznaliśmy datę premiery filmu, który może zagrozić takim przebojom jak "To właśnie miłość" czy "Listy do M.". Jest inspirowany świątecznym hitem, a jedną z głównych ról zagra Emilia Clarke - czyli Daenerys z serialu "Gra o tron".Znacie piosenkę "Last Christmas"? To pytanie retoryczne. W lutym skończyły się zdjęcia do filmu o tym samym tytule , który będzie gratką dla fanów twórczości Wham! i zmarłego w 2016 roku George'a Michaela . Jest inspirowany świąteczną balladą i usłyszymy w nim również niepublikowane piosenki zespołu. Emilia Clarke wciela się w rolę Kate, która pracuje jako elf w sklepie ze świątecznymi gadżetami. Jej życie odmieni się, kiedy pozna Toma (Hendry Golding). W filmie zobaczymy jeszcze Emmę Thomson - dobrze znaną miłośnikom komedii, a zwłaszcza świątecznego numeru 1, czyli "To właśnie miłość".Aktorka odpowiada również za produkcję. Wspólnie z Paulem Feigiem (reżyser) i Jessie Hendersonem oraz zdobywca nagrody BAFTA Davidem Livingstonem.Kto komu podaruje serce - cytując refren piosenki - a rok później je odda? Przekonamy się w nadchodzącym sezonie świątecznym. Film "Last Christmas" wejdzie na ekrany 8. listopada . Nie znamy jeszcze daty polskiej premiery.