"Profanacji ciąg dalszy". Kontrowersyjne dekoracje Grobów Pańskich to niechlubna tradycja

o roku parafie w Polsce prześcigają się w pomysłach na udekorowanie Grobu Pańskiego. Jedne są bardzo nowatorskie, inne bardziej tradycyjne. Czasami jednak zdarza się, że księża za bardzo starają się być oryginalni, a ich dekoracje stają się obraźliwe i kontrowersyjne. Dekoracje tegorocznych "przaśnych" Grobów Pańskich kontynuują niechlubną tradycję."Tak wygląda Grób Pański w parafii św Kolbego w Płocku" – napisał na Twitterze bloger Piotr Kupś. Swój wpis opatrzył hasztagiem #KościółZKartonu. Nawiązał nim do zdjęcia załączonego do postu, na którym widać krzyż obstawiony stosami kartonów, na których księża z Płocka zamieścili różne napisy. Wśród nich znalazły się takie hasła jak "LGBT", "Gender" i "Zboczenia". Cały Grób Pański opatrzono napisem: "Zachowaj nas od ognia niewiary".Z kolei w Nysie księża chcieli być jeszcze bardziej metaforyczni. Postanowili położyć figurę Chrystusa do... łóżka szpitalnego. "Profanacji ewangelicznego przesłania ciąg dalszy. Kolejny kontrowersyjny tzw. Grób Pański" – napisał jeden z użytkowników Twittera. Do posta dołączył to zdjęcie:Parafia św. Andrzeja Boboli w Warszawie postanowiła natomiast nawiązać do ostatnich wydarzeń w Paryżu i w swój Grób Pański wkomponowała zdjęcia palącej się katedry Notre Dame.To z pewnością nawiązanie do słów wielu polityków prawicy , którzy upatrywali jakiegoś symbolu w pożarze paryskiej świątyni. Tymczasem śledczy wstępnie ustalili, że przyczyną zdarzenia było zwarcie w instalacji elektrycznej ...