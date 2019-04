Znamy pierwsze ustalenia francuskich śledczych. Wstępnie wskazano przyczynę pożaru Notre Dame

Przyczyną pożaru paryskiej katedry mogło być zwarcie instalacji elektrycznej. • Fot. twitter.com /@Place_Beauvau





Śledczy badający pożar paryskiej katedry Notre Dame wytypowali wstępnie przyczynę tego zdarzenia. Najprawdopodobniej wybuch ognia spowodowało zwarcie elektryczne – takie informacje podaje agencja Associated Press.Informacje o pierwszych wnioskach ze śledztwa przekazał agencji prasowej anonimowy przedstawiciel francuskiej policji. Ponadto ujawniono, że eksperci nadal nie mogą swobodnie wejść do środka katedry.Fragmenty ścian muszą zostać wzmocnione i ochronione przed możliwością zawalenia się. Runąć może m.in. północna część fasady budynku, stąd mieszkańcy pobliskich domów nie mogą do nich wrócić.Śledztwo nadal trwa. Przesłuchano już pracowników firmy zajmującej się renowacją dachu i iglicy katedry. Prezydent Francji Emmanuel Macron w orędziu do obywateli obiecał , że Notre Dame zostanie odbudowana w ciągu pięciu lat.Z całego świata do Paryża płyną deklaracje pomocy w odbudowie i renowacji katedry Notre Dame. Tylko w ciągu pierwszych kilkudziesięciu godzin zebrano blisko 800 mln euro.źródło: apnews.com