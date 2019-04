Wyrzuty sumienia czy hakowanie systemu? Wyborca z Indii odciął sobie palec, bo... zagłosował na złą partię

Kumar poszedł na wybory, ale zagłosował na niewłaściwą partię. Ukarał się sam. • Screen z Facebook / 1st Haryana

awan Kumar poszedł na wybory w Indiach, ale nie był zadowolony ze swojego głosu. W ramach "pokuty" odciął sobie wskazujący palec, którym wybrał niewłaściwą partię. Niektórzy uważają jednak, że chodziło o coś zupełnie innego.O samookaleczeniu mężczyzny mówi się już na całym świecie. Filmik, na którym demonstruje skrócony palec, obiegł internet. Dlaczego akurat w taki sposób postanowił się ukarać? Trzeba najpierw zrozumieć tamtejszy mechanizm głosowania.Na maszynie do głosowania w Bulandshahr (północny stan Uttar Pradesh) były umieszczone symbole reprezentujące daną partię. Kumar chciał oddać głos na ugrupowanie Bahujan Samaj, ale przez pomyłkę wybrał formację Bharativa Janata. – Chciałem zagłosować na słonia, ale przez przypadek oddałem głos na kwiat – przyznał w filmiku.Na maszynie do głosowania obok nazwy partii znajdował się jej symbol – dla Bharativa Janata jest nim lotos, a Bahujan Samaj - słoń. Symbole miały ułatwić głosowanie, ponieważ Indie zmagają się z ogromnym analfabetyzmem . Tymczasem uprawnionych do głosowania jest 900 mln obywateli.Palec wskazujący każdego wyborcy jest oznaczany niezmywalnym atramentem. Tak, by nie można było głosować dwa razy. Dlatego też podejrzewa się , że Kumar wcale nie miał wyrzutów sumienia, tylko... chciał oszukać system i pójść na wybory raz jeszcze.źródło: BBC