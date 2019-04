Roksana Węgiel śpiewa: "Chcę cię przelecieć". 14-letnia piosenkarka odpowiada na krytykę słuchaczy

Roksana Węgiel jest niezwykle utalentowaną piosenkarką, ale jej muzyczny wizerunek jest dość szokujący • Fot. Instagram.com/roxie_wegiel/

Roksana Węgiel Piosenkarka Tekst można czytać na różnych płaszczyznach i myślę, że każdemu się kojarzy z tym co jest dla niego bliskie. Dla mnie to tekst o tym jak fajnie, ale czasem dziwnie się czuję jeśli się zakocham i nie ma w tym, żadnych podtekstów.





wyciężczyni pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids" i dziecięcej Eurowizji znów szokuje. Słuchaczy zbulwersowała najnowsza piosenka Roksany Węgiel – "Lay Low". 14-latka śpiewa w niej o tym, że ma ochotę na seks. Piosenkarka tłumaczy, że to nadinterpretacja.Piosenka i teledysk "Lay now" pod względem muzycznym i wizualnym nie ustępują dokonaniom takich artystek jak Ariana Grande , Dua Lipa czy Rihanna - ścisłej czołówce światowego popu. Pewien zgrzyt zaczyna się w warstwie lirycznej. Utwór nie ma nawet podtekstu erotycznego, tylko wprost epatuje seksem.W refrenie Roksana śpiewa "I wanna put it on you" co w mowie potocznej oznacza "Chcę cię przelecieć". Dalej słyszymy "And let's lay low and do it over" czyli "Połóżmy się i zróbmy to raz jeszcze". Oprócz tego jest też: "Boy you got me up until morning" ("Chłopcze, nie dałeś mi zasnąć do rana"), czy "Let me scream out your name" ("Pozwól mi krzyczeć twoje imię"), które w tym kontekście również pobudza wyobraźnię.Fani zdają sobie sprawę, że Roksana nie jest autorką tekstu, ale uważają, że tak odważna piosenka nie powinna być śpiewana przez tak młodą wokalistkę.Głos w sprawie zabrała sama piosenkarka. Przyznała, że fani przesadzają z interpretacją teksu."Nie należy tłumaczyć go tak dosłownie. 'Lay Low' to piosenka o pierwszym zauroczeniu… kiedy nie możesz przestać (od rana) myśleć o obiekcie swoich westchnień. Myślę, że każda nastolatka może się z tym utożsamiać" – napisała na Instagramie.Dodajmy, że wizerunek Roksany Węgiel od dłuższego czasu budzi kontrowersje. Niedawno wiele osób było oburzonych jej wyzywającą stylizacją na przedpremierowym pokazie filmu dla dzieci