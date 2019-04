Roksana Węgiel wywołała falę krytyki. Nastolatka promowała film w wyzywającej stylizacji

14-letnia piosenkarka została skrytykowana za swój ubiór. • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

wyciężczyni zeszłorocznej dziecięcej Eurowizji podczas pokazu filmu "Manu. Bądź sobą" pojawiła się na ściance w bardzo odważnej stylizacji. Buty na szpilkach, duży dekolt i obcisłe rurki – to wzbudziło niezadowolenie wśród internautów.14-letnia Roksana Węgiel pojawiła się w Kinie Atlantic na przedpremierowym pokazie filmu dla dzieci "Manu. Bądź sobą". Pozowała tam na ściance, będąc ubrana w zieloną bomberkę, obcisłe spodnie, buty na szpilkach i bluzkę z dużym dekoltem. Zdjęcie stamtąd nastolatka wrzuciła na swój Instagram . Odrazu pod jej postem posypały się nieprzychylne komentarze."Młoda, czy nie za duży ten dekolt? Rozumiem, że jesteś gwiazdą i te sprawy, ale weź masz 14 lat a nie 18 i trochę śmieszne jest to co robisz, chodzi o zachowanie, styl ubierania, więc weź ty zachowaj godność wieku" – skomentowała jedna z użytkowniczek portalu. "Ja jakbym miała tak do kina iść, to by mnie z domu w jej wieku nie wypuścili" – pisze inna kobieta.Nieprzyjemnych wpisów nie brakowało. Pod zdjęciem można było jednak znaleźć kilka komentarzy broniących ubioru nastoletniej piosenkarki. "Ja naprawdę nie rozumiem hejtu, że Roxie ubiera się doroślej, fakt ma 14 lat, ale w swoim życiu osiągnęła bardzo dużo i jest bardzo znaną gwiazdą. Nie może ubierać się przeciętnie na premiery. Musi zachować pewne normy" – czytamy pod postem Roksany Węgiel Roksana Węgiel wygrała w 2018 roku 16. edycję Eurowizji dla dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be". Była także zwyciężczynią pierwszego "The Voice Kids" . Nastolatka promuje obecnie film "Manu. Bądź sobą", w którym wykorzystano jej eurowizyjny hit.