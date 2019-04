Trudno uwierzyć, ale na Sri Lance mogło być jeszcze tragiczniej. Znaleziono wielką bombę niedaleko lotniska

Liczba ofiar śmiertelnych wielkanocnych zamachów na Sri Lance wzrosła do 290. Niedaleko lotniska w stolicy kraju Kolombo znaleziono bombę, która została już rozbrojona. • Fot. YouTube / Ruptly





290 ofiar śmiertelnych i około 500 rannych – taki jest obecnie bilans ofiar śmiertelnych zamachów na Sri Lance. Tymczasem niedaleko lotniska w stolicy Sri Lanki Kolombo rozbrojono kolejny, prawie dwumetrowy ładunek wybuchowy.Znaleziono go na drodze prowadzącej do portu lotniczego. Według informacji rzecznika sił powietrznych Gihana Seneviratne miało to miejsce o godz. 22:15 czasu lokalnego. Był umieszczony w rurze PVC. Bomba o długości 1,8 m została rozbrojona.W Wielkanoc bomby eksplodowały w ośmiu miejscach: w kościołach, gdzie trwały świąteczne nabożeństwa oraz w hotelach. Ofiarami padli wierni w miejscowościach Kochchikade, Katuwapitiya i Batticaloa a także goście hoteli w Shangri La, Cinnamon Grand i Kingsbury w stolicy kraju Kolombo.Gdy doszło do siódmej eksplozji, władze Sri Lanki wprowadziły do odwołania godzinę policyjną. Jak podała lankijska prasa – wśród ofiar śmiertelnych jest obywatel Polski . Inni zabici pochodzili z takich państw jak Wielka Brytania, Turcja, Portugalia, Dania, Chiny, Japonia, Pakistan, USA, Indie, Maroko i Bangladesz.źródło: CNN