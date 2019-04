Kolejna eksplozja w stolicy Sri Lanki. Wybuchł ładunek w furgonetce niedaleko kościoła

Do kolejnego wybuchu doszło niedaleko kościoła w stolicy Sri Lanki Kolombo. Łącznie w zamachach terrorystycznych zginęło już 290 osób, a 500 zostało rannych. • Screen / Twitter / Michael Saafi

o kolejnego wybuchu na Sri Lance doszło w największym mieście tego kraju Kolombo. Stało się to niedaleko kościoła, jaki w niedzielę był jednym z obiektów ataków terrorystycznych, w których łącznie zginęło prawie 300 osób, a kolejnych 500 jest rannych.Jak podał Michael Safi, korespondent "Guardiana" z południowej Azji, ładunek znajdował się w furgonetce. Do "małej eksplozji" doszło w pobliżu kościoła świętego Antoniego. Wybuch spowodował ogromną panikę w pobliżu świątyni. Ludzi uciekali w popłochu, co dokumentują nagrania.Agencja Reutera poinformowała o wybuchu samochodu, w którym znajdował się ładunek rozbrajany przez saperów. Eksplozji uległ van zaparkowany w pobliżu kościoła, który był w niedzielę celem zamachu. Do wybuchu doszło w czasie, gdy saperzy próbowali rozbroić bombę Przypomnijmy, w serii ataków na kościoły i hotele na Sri Lance zginęło już 290 osób , a około 500 zostało rannych. W Wielkanoc bomby eksplodowały w ośmiu miejscach.Ofiarami padli wierni w miejscowościach Kochchikade, Katuwapitiya i Batticaloa a także goście hoteli w Shangri La, Cinnamon Grand i Kingsbury w stolicy kraju Kolombo. W poniedziałek w pobliżu lotniska w Kolombo znaleziono prawie 2-metrową bombę, która została rozbrojona.Na terenie całej Sri Lanki zostanie wprowadzony w poniedziałek o północy stan wyjątkowy. Decyzja została podjęta po posiedzeniu zwołanej przez prezydenta rady bezpieczeństwa narodowego. Wcześniej władze poinformowały o przywróceniu godziny policyjnej w największym mieście Sri Lanki, Kolombo.