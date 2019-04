Andrzej Duda efektownie kończy sezon narciarski. Pochwalił się nagraniem, które może robić wrażenie

Prezydent Andrzej Duda zakończył sezon narciarski 2018/2019. • Fot. Instagram.com / @andrzejduda

ie od dziś wiadomo, że Andrzej Duda to zapalony narciarz. Na razie jednak prezydent nie poszaleje na stoku, o czym sam poinformował na Instagramie. Dla niego sezon 2018/2019 już się zakończył. Ale przy okazji Duda podzielił się z internautami efektownym nagraniem z własnego przejazdu.To może być smutny czas dla Andrzeja Dudy, który wolne chwile często spędza jeżdżąc na nartach . Zimowe miesiące już za nami, a na zewnątrz robi się coraz cieplej. To oznacza, że narty na kilka miesięcy muszą wylądować na półce."Sezon narciarski 2018/19 dla mnie już zamknięty. Wszystkim Narciarzom, z którymi miałem sympatyczne spotkania na stokach, dziękuję za miłe chwile i serdecznie pozdrawiam" – napisał prezydent na swoim Instagramie. Przyznał, że póki co pozostają wspomnienia w oczekiwaniu na kolejną szansę na szusy.Duda przygotował też małą niespodziankę dla tych, którzy są ciekawi narciarskich umiejętności głowy państwa. Prezydent do swojego wpisu dołączył filmik z jedynego w ostatnich latach treningu slalomu.A co na to wszystko internauci? "Pan Prezydent śmiga że ho ho" – brzmi jeden z komentarzy pod postem Dudy. "Dobrze, że koniec sezonu. To niebezpieczny sport jest! Trzeba uważać na siebie, nie szaleć" – dodał ktoś inny.Niektórzy użytkownicy Instagrama reagowali na wpis nawiązując do polityki. "Znów nadejdzie okres podpisywania beznadziejnych aktów prawnych...biada nam.. zimo wróć" – stwierdziła jedna z internautek.W lutym informowano, że Duda musiał zrobić sobie przerwę od szusowania z powodu kontuzji kolana . Z ustaleń Wirtualnej Polski wynikało, że prezydent przechodził rehabilitację, a niewykluczona była nawet operacja.