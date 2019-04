"Sto lat, prosto z twojego ukochanego Gdańska". Dulkiewicz i Adamowicz złożyły życzenia Tuskowi

Politycy składają urodzinowe życzenia Donaldowi Tuskowi. Wśród nich Aleksandra Dulkiewicz. • Fot. Twitter.com / Aleksandra Dulkiewicz

Z





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

okazji 62. urodzin rozwiązał się worek z życzeniami dla Donalda Tuska. Kilka ciepłych słów pod adresem byłego premiera skierowano prosto z Gdańska. W krótkim nagraniu dla szefa Rady Europejskiej pojawiły się m.in. Magdalena Adamowicz i Aleksandra Dulkiewicz."Sto lat Panie Przewodniczący prosto z Twojego ukochanego Gdańska" – napisała na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Do swojego postu dołączyła też krótkie nagranie. To życzenia urodzinowe dla Donalda Tuska.W materiale oprócz Dulkiewicz pojawili się: Magdalena Adamowicz, Adam Korol, Borys Budka oraz Katarzyna Kuczyńska-Budka.Lawina z życzeniami dla Donalda Tuska ruszyła już wcześniej. Te złożył byłemu premierowi Jarosław Wałęsa, ale nie zabrakło też ciepłych wpisów na Twitterze od osób niezwiązanych na co dzień z polityką."Urodziny Donalda Tuska! Dziś Przewodniczący Rady Europejskiej kończy 62 lata! Życzę, żeby marzenia jego i wszystkich wolnych Polaków się spełniły!" – brzmiał jeden z opublikowanych w sieci wpisów.Warto wspomnieć, że były premier nie jest szczególnie znany z hucznej celebracji urodzin – w przeciwieństwie na przykład do Lecha Wałęsy czy kilku innych wpływowych polityków. Przewodniczący Rady Europejskiej obchodzi je zwykle w bardzo wąskim gronie rodziny i przyjaciół z Trójmiasta.