Popis antysemityzmu w wykonaniu Jarosława Jakimowicza. Aktorowi puściły nerwy na Facebooku

Polski aktor Jarosław Jakimowicz w ostatnim czasie jest znany przede wszystkim ze skandalicznych wypowiedzi

arosław Jakimowicz, aktor znany przede wszystkim z roli w "Młodych wilkach", wyraził na Facebooku swoją niechęć do Żydów. Potem odpłynął w komentarzach, a internauci mu nie odpuścili. Jego postem zainteresował się też Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.Aktor jest znany z kontrowersyjnych i niezbyt kulturalnych wypowiedzi. Po obejrzeniu reportażu w "Uwadze" zadeklarował, że sam wymierzy sprawiedliwość sprawcom pobicia 54-latka. "Zgłaszam się na kata. Kolejny raz, tym razem po obejrzeniu tego reportażu utwierdzam się w przekonaniu, że dla takich przestępców nie ma resocjalizacji. Tylko kara śmierci – napisał Jakimowicz Innym razem nazywał uchodźców m. in. "brudami". "Multikulti to totalna brednia, która doprowadzi do upadku chrześcijaństwa i białej rasy" – mogliśmy przeczytać na jego Facebooku.Tym razem Jakimowicz odniósł się prawdopodobnie do głośnej ostatnio amerykańskiej ustawy 447 . Na jej mocy ma zostać ustalone, czy i na jakiej podstawie obywatele amerykańscy pochodzenia żydowskiego mogą ubiegać się o niewypłacone odszkodowania za Holokaust. Weryfikacji będzie podlegała także Polska.Aktor wrzucił na Facebooka grafikę "Poland not Polin". Takie samo hasło napisał na aucie mężczyzna , który na początku kwietnia usłyszał zarzut nawoływania nienawiści na tle różnic narodowościowych. Pojazd ustawił na terenie Muzeum Auschwitz – Birkenau. Dodajmy, że " Polin " to po hebrajsku i jidisz "Polska", ale również ale również "tu spoczniecie".Jakimowicz dał później popis kultury w komentarzach pod swoim postem (i edytował oryginalny wpis). Odniósł się również do "Ośrodka", który udostępnił jego post."Antysemityzm to choroba zakompleksionych", "Jakimowicz to wyjątkowo tępy ch*j", "Duma z antysemityzmu - to trzeba leczyć, pilnie" – czytamy w komentarzach innych osób pod postem aktora.