Założyłem HBO GO dla "Gry o Tron". Oprócz serialu dostałem o wiele więcej

a HBO pojawiły się już pierwsze odcinki finałowego sezonu serialu "Gra o Tron". Nic dziwnego więc, że wielu fanów rzuciło się w wir poszukiwań tańszej alternatywy dla pakietów telewizji cyfrowej, które posiadają ten kanał. Jedną z nich jest HBO GO.Sama instalacja i założenie HBO GO są banalnie proste. Na telefonie można ją pobrać ze sklepu Google Play lub AppStore. Po zakończonej instalacji i uruchomieniu programu dostaniemy możliwość wypróbowania przez miesiąc usługi. Potem będziemy płacili za nią 19,90 zł miesięcznie.Wystarczy tylko założyć konto, czyli wpisać swoje imię, nazwisko, mail, hasło do konta, a potem numer swojej karty kredytowej lub namiary na PayPala. Cały proces nie wymaga weryfikacji, na maila przychodzi treść umowy, a wszystko trwa maksymalnie 5 minut. W ten sposób zamiast wykupywać drogiego pakietu dodatkowego do swojej telewizji cyfrowej można mieć HBO za 20 zł.Owszem, kanał HBO i baza jego filmów dostępna jest także w telewizji Play Now. Ale tam trzeba mieć najpierw wykupiony jakikolwiek pakiet startowy, żeby móc nabyć dostęp do kanałów HBO za 20 zł. A jeśli ktoś chce dodatkowo móc oglądać stare odcinki seriali czy filmy z bazy tej platformy, musi dodatkowo zapłacić 5 zł za taką opcję.Kolejnym plusem HBO GO oprócz ceny jest jego dostępność na konsoli czy na smart TV. Wystarczy tylko pobrać aplikację (jeśli jeszcze jej nie ma) i aktywować urządzenie na swoim koncie. W tym celu trzeba wejść na swoje konto np. na smartfonie, przejść do zakładki Ustawienia i tam kliknąć w Urządzenia i Aktywuj nowe urządzenie. W wyświetlonym polu należy wpisać kod z telewizora lub konsoli i zatwierdzić cały proces klikając Aktywuj.HBO GO to nie tylko " Gra o Tron " i inne aktualne i archiwalne seriale HBO jak " Ślepnąc od świateł " czy "Kompania Braci", ale także całkiem bogata baza filmów od względnych świeżynek z połowy ubiegłego roku jak "Avengers: Infinity war", czy "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" po starsze produkcje.Jednym z minusów tej platformy są niestety kanały HBO, a dokładniej mówiąc jakość ich transmisji i obrazu, która zostawia wiele do życzenia. Jednak jeśli ktoś nie lubi oglądać reklam i woli zobaczyć film czy program na spokojnie po jego emisji, słaba jakość kanałów nie będzie miała dla niego znaczenia, bo nie będzie ich potrzebował. Wszystko znajdzie w bibliotece aplikacji.