Policyjny pościg pod Olsztynem zakończył się tragedią. Radiowóz przejechał po motocykliście

Do wypadku doszło niedaleko Dobrego Miasta w województwie warmińsko-mazurskim. • Fot. osp.pl

od Olsztynem doszło do tragicznego zdarzenia. W policyjnym pościgu zginął 24-letni motocyklista. Nieoznakowany radiowóz uderzył młodego mężczyznę i przejechał po nim.Jak informuje Ochotnicza Straż Pożarna, fatalny finał pościgu miał miejsce w okolicach Dobrego Miasta w województwie warmińsko-mazurskim. Do zderzenia doszło w poniedziałek około godzin 15. Patrol policyjny próbował zatrzymać motocyklistę. – Radiowóz uderzył motocyklistę i przejechał po nim – opisuje zdarzenie jeden ze świadków.– Na tę chwilę mogę potwierdzić, że doszło do wypadku z udziałem motocyklisty i policyjnego radiowozu. Niestety na skutek doznanych obrażeń motocyklista zmarł – poinformowała mł. asp. Izabela Kolłpakowska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.Policjantka zaznaczyła, że w tym momencie ciężko jest mówić o szczegółach dotyczących przyczyn tragedii. Wyjaśnieniem okoliczności wypadku pod Olsztynem zajmują się obecnie śledczy pod okiem prokuratury.źródło: OSP