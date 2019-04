Kiedy w tym roku wypada Boże Ciało? To kolejna po majówce szansa na długi weekend

Boże Ciało to głównie procesja ulicami miasta. • Fot. Agencja Gazeta/fot. Tomasz Markowski

oże Ciało co roku wypada inaczej, ponieważ jest to święto ruchome. Przyjęło się, że obchodzi się je w czwartek, a jego data liczona jest na 60 dni po Wielkanocy. Boże Ciało w Polsce to także okazja do dłuższego urlopu od pracy, ponieważ ten dzień jest ustawowo wolny od pracy. Boże Ciało to inaczej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wypada w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej pomiędzy 21 maja a 24 czerwca, a dokładniej mówiąc – 60 dni po Wielkanocy.W związku z tym, że święta wielkanocne są ruchome, Boże Ciało także ma co roku inną datę. W tym roku Wielkanoc obchodzono 21 kwietnia, dlatego Boże Ciało przypada w czwartek 20 czerwca Ten dzień uznany jest jako wolny od pracy, więc jest idealnym pretekstem do wydłużenia sobie następującego po nim weekendu. Wystarczy tylko wziąć wolny piątek, żeby cieszyć się czterema dniami z dala od pracy.Boże Ciało pojawiło się w Kościele w połowie XIII wieku. Do Polski dotarło z opóźnieniem, bo dopiero w XV wieku. Jako pierwsza obchodziła je diecezja krakowska za sprawą biskupa Nankiera.Głównym punktem Bożego Ciała jest uroczysta procesja do czterech ołtarzy . Odbywa się ona wokół kościoła albo ulicami miast. Podczas przemarszu wierni modlą się i śpiewają religijne pieśni dotyczące Eucharystii. Przy każdym z czterech ołtarzy czytane i odśpiewywane są różne fragmenty z czterech Ewangelii według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.Przyjęło się w polskiej tradycji , że każdy z ołtarzy dekoruje się świeżymi roślinami, kwiatami, gałęziami brzozowymi, które miały zyskiwać ochronną, a czasami nawet leczniczą moc.