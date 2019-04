W którą majową niedzielę zrobisz zakupy? Ustawodawca w tym miesiącu nie był łaskawy

W którą niedzielę maja będą otwarte sklepy w tym roku? • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

a brak handlu w niedzielę narzekają nie tylko właściciele dużych sklepów i galerii handlowych, ale także zwykli obywatele. Niestety, po dwóch niedzielach handlowych w kwietniu, maj nie będzie tak "bogaty".W kwietniu ustawodawca zlitował się nad Polakami i przewidział wariant trudnego okresu przedświątecznego, dając w kwietniu dwie niedziele handlowe . Niestety nie będzie tak w maju, chociaż wolnego też nie brakuje. Przecież pierwszy i trzeci maja wypadają w środę i piątek, stąd logicznym byłoby, że niedziela piątego maja będzie handlowa. Nic bardziej mylnego.W maju parlamentarzyści przewidzieli jedną niedzielę handlową , dokładnie 26 maja, czyli w Dzień Matki i w dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego Z jednej strony to trzymanie się zależności ostatniej niedzieli w miesiącu jako handlowej w 2019 roku. Z drugiej jednak to działanie uderzające w wybory, ponieważ wiele osób wybierze zakupy, zamiast urn wyborczych. Dzięki takiemu rozplanowaniu kalendarz handlowy wygląda tak:1.05 – sklepy zamknięte3.05 – sklepy zamknięte5.05 (niedziela) – sklepy zamknięte12.05 (niedziela) – sklepy zamknięte19.05 (niedziela) – sklepy zamknięte26.05 (niedziela) – sklepy otwarte