To będzie pierwsze spotkanie Putina z Kim Dzong Unem. Ujawniono datę i miejsce

Przywódcy spotkają się w czwartek 25 kwietnia. • Fot. Wikipedia/CC BY 4.0

Z

informacji podanych przez Kreml wynika, że do spotkania Władimira Putina z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem dojdzie już 25 kwietnia. Gdzie odbędą się rozmowy?– Władimir Putin przeprowadzi rozmowy z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem 25 kwietnia we Władywostoku – poinformował doradca prezydenta ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Zaznaczył, że tematem rozmów obu polityków będzie m.in. kwestia problemu nuklearnego na Półwyspie Koreańskim.Dodał też, że dla Rosjan bardzo ważne jest utrzymywanie kontaktów z Koreą Północną. Handel między Kremlem a Pjongjangiem w ciągu ostatniego roku drastycznie spadł, w wyniku sankcji nałożonych na reżim Kima. Putin chce to naprawić. Kim Dzong Un będzie próbował składać propozycje, które pomogłyby w rozwoju północnokoreańskiej gospodarki.Przywódca Korei Północnej objął władzę w państwie w 2011 roku. Dotychczas kilkakrotnie spotkał się m.in. z prezydentem Chin i prezydentem Korei Południowej. Dwukrotnie widział się też z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nie miał jednak okazji widzieć się twarzą w twarz z prezydentem Putinem źródło: [url=https://www.theguardian.com/world/2019/apr/23/vladimir-putin-to-meet-kim-jong-un-this-week-for-first-time-russia-north-korea]"Guardian"