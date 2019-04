Cimoszewicz uderza w abp. Głódzia. "Powinien walczyć z alkoholizmem, a nie z nauczycielami"

Włodzimierz Cimoszewicz ostro skrytykował słowa abp Głódzia na temat nauczycieli. • Fot. Renata Dąbrowska / Agencja Gazeta

iedzielna krytyka strajkujących nauczycieli, która popłynęła z ust metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia doczekała się odpowiedzi. Jednak nie ze strony samych zainteresowanych, a byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza."Nie może być tak, że mniejszość rządzi większością", "strajk nauczycieli krzywdzi uczniów", a "zło i antychrześcijańskie ideologie ukrywają się pod postacią bożka tolerancji" – takie sformułowania padły podczas mszy rezurekcyjnej prowadzonej przez abp. Głódzia . Pojawiły się też wątki LGBT+, opozycji oraz ilości lekcji religii w szkołach.Na ostrą ocenę strajkujących nauczycieli z ust metropolity gdańskiego, który t tylko na chwilę odkleił się od jawnego popierania obecnej władzy , zareagował na antenie radia TOK FM Włodzimierz Cimoszewicz.– Z dużym rozczarowaniem odebrałem tę wypowiedź. Nie chcę być za bardzo złośliwy, ale ten arcybiskup powinien walczyć z innym problemem społecznym, czyli z alkoholizmem, a nie walczyć z nauczycielami. To że Hierarchowie się interesują, jest zrozumiałe, ale nie powinni wkładać palców w cudze drzwi i stwierdzać kto ma rację, a kto nie – powiedział.Zapytany o to, czy nawiązuje do jakiejś słabości duchownego, były premier odparł, że do "problemu społecznego, jaki mamy w Polsce".Przypomnijmy, ZNP i FZZ odmówiły wzięcia udziału w tzw. edukacyjnym okrągłym stole na Stadionie Narodowym. Strajk trwa już trzeci tydzień, a w poświąteczny wtorek przed gmachem MEN odbyła się pikieta nauczycieli z całej Polski.źródło: TOK FM