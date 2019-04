Mosbacher zamieni słowa w czyny? Właśnie zapowiedziała ważną dla Polaków kampanię

Ambasada USA w Polsce wystartowała z kampanią informacyjną, która ma pomóc w zniesieniu ruchu wizowego między Polską a USA. • Zrzut ekranu z Twitter.com / @USEmbassyWarsaw

A





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

mbasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher zapowiedziała, że jej celem priorytetowym jeszcze przed opuszczeniem Warszawy będzie zniesienie wiz dla Polaków. Wychodzi na to, że dyplomatka nie rzucała słów na wiatr, bo ambasada USA poinformowała na Twitterze, że wystartowała kampania informacyjna, która ma pomóc wprowadzić ruch bezwizowy."Rozpoczynamy kampanię #VisaWaiverDlaPolski! Do końca września mamy czas, aby obniżyć procent odmów wizowych, a tym samym aby Polska dołączyła do programu ruchu bezwizowego. Ale potrzebujemy pomocy Polaków - zróbmy to razem" – napisała na Twitterze ambasada USA w Polsce.W załączonym do postu filmie urzędnicy tłumaczą, że do zniesienia wiz potrzebne jest zwiększenie tzw. więzi z Polską. Dlatego im więcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków wizowych i ponownie złożonych wniosków, tym lepiej. W tym celu ambasada poprosiła o pomoc Polaków. Ich zadanie jest proste – jeśli chcą mieć obowiązku składania wiz, powinni udać się do konsulatu i złożyć podanie przyznanie wizy."Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego jest moim priorytetem. Ale aby osiągnąć ten cel, potrzebujemy pomocy Polaków. Zróbmy to razem - #VisaWaiverDlaPolski" – napisała na swoim Twitterze Georgette Mosbacher.Tym samym ambasadorka po raz kolejny podkreśliła, że ruch bezwizowy między Polską a USA to dla niej priorytet przed końcem kadencji.