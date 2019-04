Pracujący emeryt też dostanie 13. emeryturę? Deklaracja premiera rozwiewa wątpliwości

13. emeryturę mają dostać wszyscy emeryci, bez wyjątków. • Fot. Agencja Gazeta

maju emeryci mają dostać tzw. trzynastą emeryturę, czyli dodatkowe świadczenie obiecane przez Prawo i Sprawiedliwość. Rządzący dokładnie określili, kto otrzyma pieniądze. Czy na środki z pomysłu w ramach "piątki PiS" mogą liczyć pracujący emeryci? Dodatkowa, 13. emerytura to jedna z najnowszych obietnic PiS. Pieniądze na 13. emeryturę mają zostać wzięte z Funduszu Pracy. O tym, że PiS szykuje nowe świadczenie, po raz pierwszy wspomniał Jarosław Kaczyński, który ujawniał partyjne pomysły na jednej z konwencji PiS. Trzynastą emeryturę dostać mają wszyscy emeryci, niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia. Łącznie to 9 milionów 800 tysięcy osób, do których trafi dodatkowe wsparcie finansowe.Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, 13. emeryturę dostaną wszyscy emeryci, bez żadnych wyjątków. Dotyczy to więc także emerytów, którzy nadal pracują. Pierwsze 13. emerytury będą wypłacane już od 1 maja.13. emerytura wyniesie dokładnie tyle, ile najniższa emerytura, czyli 1100 zł brutto. Na rękę będzie to 888,25 zł, czyli mniej niż w przypadku najniższego świadczenia (934,60 zł). Koszt dla budżetu państwa będzie ogromny – 10,7 mld zł. Takie dane podała minister pracy.