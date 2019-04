Zaskakująca decyzja byłego wicepremiera. Rostowski kandyduje do PE w... Londynie!

Jan Vincent Rostowski będzie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list brytyjskiego ugrupowania Change UK. • Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

an Vincent Rostowski ogłosił, że będzie kandydował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list brytyjskiego ugrupowania Change UK. Były wicepremier i minister finansów w rządzie PO-PSL wystartuje z 2. miejsca na liście.O swojej decyzji Jan Vincent Rostowski poinformował na Twitterze. "Nasz cel to cofnięcie Brexitu drogą ponownego referendum i zagojenie podziałów na Wyspach spowodowanych przez Brexit. Polacy mogą w tych Wyborach głosować!" – napisał polityk.Więcej na temat kandydowania z ramienia brytyjskiego ugrupowania, Rostowski opowiedział na antenie TVN24. – Stratuję z Londynu, dlatego że właśnie tutaj moja kandydatura może najbardziej zaważyć. W Polsce Koalicja Europejska wystawia pięciu byłych premierów i wielu innych świetnych kandydatów. Tutaj wartość dodana może być dużo większa – wyjaśniał.Jan V. Rostowski przekonywał, że nie uważa kandydowania z Londynu za "nieuczciwe". Zapytany o osoby, które mogą naśmiewać się z jego decyzji odparł, że w tej sytuacji, on sam "będzie się śmiał". – Niech przyjdą tutaj, niech zakandydują. Zobaczymy, jak by to poszło – proponował. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki decyzję Rostowskiego określił jako "dziwaczną", a w sensie politycznym "szokującą". Mimo to wymienił jego zasługi. – Bądź co bądź był przez lata wicepremierem polskiego rządu, był ministrem finansów, a więc takim najważniejszym wśród najważniejszych członków rad ministrów – zaznaczał Czarnecki na antenie TVN24.źródło: TVN24