Kolejna kolizja z udziałem auta SOP. Prezydencka kolumna nie zmieściła się na drodze

Już chyba nikt nie liczy incydentów i kolizji drogowych SOP-u. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

środę doszło do kolejnej kolizji z udziałem samochodu Służby Ochrony Państwa. Pojazd z prezydenckiej świty zahaczył lusterkiem o cywilne auto, które ustąpiło miejsca kolumnie - doniosła radiostacja RMF FM.Jak wynika z pierwszych ustaleń, do kolizji doszło w województwie zachodniopomorskim. Andrzej Duda wziął tam udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu.Podczas przejazdu jedno z aut SOP zahaczyło lusterkiem o cywilny pojazd, który zjechał na bok i ustąpił miejsca kolumnie. Na szczęście ucierpiały tylko auta, nic nikomu się nie stało. Prezydent Duda podróżował innym samochodem, który bez większych zakłóceń kontynuował podróż. Okoliczności kolizji bada policja.O zdarzeniach drogowych samochodów Służby Ochrony Państwa słychać regularnie. Tylko w marcu i kwietniu doszło do czterech zdarzeń z udziałem służby pilnującej bezpieczeństwa VIP-ów. źródło: RMF FM