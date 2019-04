Koreański boysband BTS może się rozpaść? Wszystko przez służbę wojskową

Członkowie BTS zostaną niedługo wezwani do wojska. • Fot. Youtube.com/ibighit

P

ołudniowokoreański boysband podbija świat. Dobra passa może się jednak dla muzyków niebawem skończyć. Członków k-popowego zespołu czeka najprawdopodobniej służba w wojsku.W związku z trwającymi od lat na Półwyspie Koreańskim napięciami, w Korei Południowej służba wojskowa jest obowiązkowa i każdy mężczyzna w wieku od 18. do 28. roku życia musi ją odbyć. Trwa ona od 21 do 24 miesięcy (w zależności od tego, do jakiej jednostki jest się przydzielonym) . Powołanie do armii nie ominie popularnego boysbandu.Zespół BTS udzielił niedawno wywiadu w programie "Sunday Morning" na amerykańskim kanale CBS, w którym został zapytany o obowiązek służby w wojsku oraz o to, jaki będzie miał on wpływ na dalszą karierę muzyków. – Dla Koreańczyka to naturalne i któregoś dnia, gdy obowiązek wezwie, odpowiemy i zrobimy to jak najlepiej – odpowiedział Jin, jeden z członków boysbandu.W wywiadzie padło również pytanie o to, czy artyści obawiają się rozpadu zespołu. – Nie chcę o tym w tej chwili myśleć – skomentował Jungkook. – Narazie dobrze nam się układa – dodał. – To jest właśnie nasza odpowiedź. Cieszymy się tym, co mamy i żyjemy chwilą. To jedyne co możemy teraz zrobić – odpowiedział lider boysbandu, RM.W skład BTS wchodzą: RM, Jimin, Suga, J-Hope, Jin, V i Jungkook. Ten rok okazał się dla dwudziestoparoletnich chłopaków przełomowy. Muzycy szturmem przebili się na rynek zachodni, bijąc po drodze kilka rekordów na Spotify oraz Youtube . Niedawno zostali także zaproszeni do Saturday Night Live, co uczyniło ich pierwszym k-popowym zespołem występującym w tym programie.Południowokoreańscy chłopcy cieszą się wciąż rosnącą popularnością na całym świecie. Ich fani nazywają siebie armią (ARMY).źródło: CBS News