Południowokoreański boysband bije rekordy. BTS przejmuje Spotify i Youtube

o będzie wielki rok dla chłopaków z Korei Południowej. Zespół BTS pobił właśnie rekord oglądalności na Youtube. Ich najnowszy teledysk wyświetlono w ciągu pierwszej doby kilkadziesiąt milionów razy.Rap Monster, Jimin, Suga, J-Hope, Jin, V i Jungkook to członkowie BTS (znani również jako Bangtan Sonyeondan lub Beyond the Scene). Ta siódemka szturmem podbija zachodni rynek. Tym razem zespół postawił swojej konkurencji bardzo wysoką poprzeczkę, bijąc rekordy na szwedzkiej platformie muzycznej Spotify oraz w amerykańskim serwisie Youtube Ich najnowszy teledysk do piosenki "Boy With Luv", który nagrali we współpracy z popową piosenkarką Halsey, w pierwszej dobie od publikacji uzyskał 78 milionów wyświetleń. Video uznano też za teledysk, który najszybciej osiągnął 100 milionów wyświetleń w ciągu 2 dni.BTS stali się pierwszymi muzykami z Azji, którym udało się przekroczyć rekordową liczbę 5 miliardów odsłuchań na Spotify. W związku z nadchodzącą premierą ich nowego albumu "Map of the Soul: Persona" zespół poprowadzi w tym tygodniu playlistę Spotify Teen Party.Południowokoreański boysband cieszy się nieustannie rosnącą popularnością w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Fenomen BTS podłapali także inni muzycy. Niemal każda topowa gwiazda muzyki pop chce z nimi współpracować. Ostatnie pogłoski donoszą, że BTS chciałoby nagrać piosenkę z młodziutką Billie Eilish źródło: Variety