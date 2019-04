Rzeczniczka PiS wyśmiała propozycję Biedronia. Była dla szefa Wiosny wyjątkowo okrutna

Propozycję Roberta Biedronia szybko odrzucono. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ropozycja debaty Biedroń-Schetyna-Kaczyński rozbawiła wicemarszałek Sejmu i rzeczniczkę PiS Beatę Mazurek. Stwierdziła, że pomysł Biedronia to jego "polityczny pomysł na zaistnienie" i partia rządząca nie zamierza brać w tym udziału."Biedroń proponuje debatę z Jarosławem Kaczyńskim... No dobra, pośmialiśmy się... Propozycja Biedronia to polityczny pomysł na zaistnienie. Nie zamierzamy brać w tym niepoważnym przedsięwzięciu udziału" – napisała na Twitterze Beata Mazurek, opatrując swój wpis roześmianymi emotikonami.Także Grzegorz Schetyna nie pali się do debaty z udziałem Roberta Biedronia, przypominając mu wypowiedź o nieuczestniczeniu w wojnie Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską. "Ponownie wzywam prezesa Kaczyńskiego do debaty o pozycji Polski w Europie. Nie potrzeba do niej osób trzecich. Zwłaszcza takich, dla których spór Polski europejskiej z antyeuropejską "to nie ich wojna" – napisał Schetyna na Twitterze.Przypomnijmy, lider Wiosny zaproponował Jarosławowi Kaczyńskiemu i Grzegorzowi Schetynie udział w debacie o przyszłości Polski i Europy. Miałaby się ona odbyć 3 maja. Czyli w dniu, gdy oczy całej Polski będą zwrócone na Donalda Tuska, który przyjedzie do Warszawy wygłosić wykład "Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach".