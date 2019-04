Honorowe obywatelstwo Krakowa nie dla Radwańskiej. Bo jest za młoda i ma... kontrowersyjną rodzinę

Była tenisistka nie zostanie honorową obywatelką Krakowa. • Fot. Jakub Porzycki/Agencja Gazeta

R

adny Prawa i Sprawiedliwości Adam Kalita wystąpił z pomysłem, aby pochodzącą z Krakowa byłą tenisistkę Agnieszkę Radwańską uhonorować tytułem Honorowego Obywatela tego miasta. Inicjatywa przepadła jednak szybciej niż się pojawiła.Aby projekt takiej uchwały został poddany pod głosowanie radnych, wymagana jest zgoda Komisji Głównej. Tak jednak zgody nie wydała. Około połowa radnych wchodzącej w skład 14-osobowej Komisji zagłosowała przeciwko temu pomysłowi.Byli to członkowie klubu prezydenckiego i Koalicji Obywatelskiej. Uzasadniali to tym, że radni powinni ograniczyć liczbę takich uhonorowań. Padł też argument... rodzinny. Radni stwierdzili, że rodzina byłej tenisistki ma zbyt prawicowe, kontrowersyjne poglądy.Poza tym, według części radnych Agnieszka Radwańska jest za młoda, by już uznać ją honorową obywatelką miasta. Zamiast niej tytuł taki uzyskał prof. Antoni Dziatkowiak – wybitny kardiochirurg i profesor nauk medycznych. Jego kandydatura została poparta jednogłośnie.źródło: "Gazeta Wyborcza"