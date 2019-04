"Polityka polityką, ale...". Donald Tusk szaleje z radości na Twitterze po zwycięstwie Lechii Gdańsk

Donald Tusk szalał z radości na Twitterze po zwycięstwie Lechii Gdańsk w meczu z Pogonią Szczecin. • Fot. Dominik Sadowski / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

onald Tusk jest bezapelacyjnie najbardziej wpływowym polskim politykiem i należy do ścisłej czołówki przywódców światowych. Co najbardziej emocjonuje takich ludzi? Otóż okazuje się, iż jest to... piłka nożna.O tym, że futbol jest jego życiową pasją Donald Tusk w środowy wieczór przypomniał bardzo dobitnie. Nie pozostawił też wątpliwości, jaka drużyna niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce w jego kibicowskim sercu. "Polityka polityką, ale na taki mecz Lechii czekałem od lat!" – napisał przewodniczący Rady Europejskiej na Twitterze.W ten sposób gdańszczanin stojący na czele najważniejszej instytucji Unii Europejskiej skomentował spotkanie, które Lechia Gdańsk rozegrała w środę z Pogonią Szczecin . Emocjom Tuska trudno się dziwić, gdyż w meczu tym padło aż siedem bramek. Jego ukochana Lechia wygrała 4:3 i dowiodła, że nie zamierza odpuści w walce z Legią Warszawa o mistrzostwo Polski.