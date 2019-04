"Nie żądałam pieniędzy od Bieniuka". Sylwia S. zaprzecza prasowym doniesieniom

Sprawa Jarosława Bieniuka gmatwa się coraz bardziej. • Fot. Instagram / jaretpalmer

Bartosz Świderski

P

ojawiły się informacje, iż Sylwia S. miała żądać od Jarosława Bieniuka pół miliona złotych w zamian za złagodzenie oskarżeń o brutalny gwałt. Teraz kobieta zabrała głos i kategorycznie zaprzecza takim twierdzeniom. W sprawie pojawia się zatem coraz więcej znaków zapytania.Według "Faktu", Sylwia S. miała domagać się 500 tys zł w zamian za co miała zmienić zarzuty kierowane przeciwko byłemu piłkarzowi Lechii Gdańsk. Do złożenia propozycji finansowej miało dojść podczas spotkania pomiędzy kancelariami reprezentującymi obie strony. Pełnomocnicy rzekomo pokrzywdzonej kobiety mieli zaproponować, że ich klientka złagodzi swoje zeznania i sprawa będzie dotyczyć "tylko" gwałtu, a nie gwałtu ze szczególnym okrucieństwem.Co ciekawe, na łamach tego samego tabloidu, głos w sprawie zabrała teraz sama zainteresowana. – Absolutnie nie zlecałam swoim pełnomocnikom, by żądali jakichkolwiek pieniędzy. Do takiego zdarzenia nie doszło – powiedziała Sylwia S. w rozmowie z "Faktem".Przypomnijmy, Jarosław Bieniuk zaprzecza jakoby miał brutalnie wymusić seks na Sylwii S. A sprawa z dnia na dzień staje się bardziej zagmatwana. W tle skandalu pojawił się wątek sopockiej "Zatoki Sztuki" , gdzie miało dochodzić do obcowania z nieletnimi dziewczynkami. "Fakt" twierdzi, że były piłkarz miał znajomych związanych właśnie z tym miejscem źródło: "Fakt"