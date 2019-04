Co Andrzej Duda robi w nocy? Dziwny komentarz prezydenta na Instagramie

Andrzej Duda skomentował w nocy na Instagramie wpis Sebastiana Karpiela-Bułecki, który pochwalił się muskulaturą podczas ćwiczeń na siłowni. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Bartosz Świderski

T





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o, co dzieje się za kulisami, zawsze jest ciekawsze niż maska polityka wykreowana na użytek mediów. Andrzej Duda dał się do tej pory poznać jako polityk lubujący się nocami w tweetowaniu. Tym razem w porze nocnej popełnił wpis na Instagramie.Prezydent postanowił skomentować zdjęcie Sebastiana Karpiela-Bułecki z ćwiczeń na siłowni. Muzyk pochwalił się napiętymi mięśniami. "Jest moc" – skomentował Andrzej Duda i dodał emotkę przedstawiającą napięty biceps.Prezydent zamieścił wpis w środku nocy z 23 na 24 kwietnia. Internauci – jak to zwykle bywa – byli w opiniach na temat aktywności prezydenta podzieleni. Jednym podobał się luz głowy państwa, inni uznali, że to jednak nie przystoi i Andrzej Duda powinien zająć się poważniejszymi rzeczami.Swego czasu głośno było także o tym, co prezydent robił w późnych godzinach na Twitterze . W 2016 r. okazało się, że śledzi w tym medium rzeszę nastolatek. Wśród nich były fanki Justina Biebera oraz użytkowniczki o nickach "ruchadło leśne", "Łafka z sosny", "Karolina Wazelina", "Nielegalna blondynka", "Pimpuś Sadełko" i "dzika foczka" . Andrzej Duda pocieszał także nieszczęśliwie zakochaną dziewczynę słowami "Spokojnie! Do wesela się zagoi".