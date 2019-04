To może być wydarzenie roku... jeśli to prawda. Pitt i Aninston mają drugi raz powiedzieć sobie "tak"

Jennifer Aniston i Brad Pitt byli parą przez siedem lat • Fot. Instagram / lapopfr

a plotka wstrząsnęła Hollywood. Czy to możliwe, że Jennifer Aniston i Brad Pitt – niegdyś ukochana para Amerykanów, której rozstanie złamało ich serca – planuje po raz kolejny wypowiedzieć małżeńską przysięgę?Kinowy amant Brad Pitt i gwiazda "Przyjaciół" Jennifer Aniston zaczęli spotykać się w 1998 r. i z miejsca stali się jedną z najbardziej lubianych par w amerykańskim show-biznesie. Ich rozstanie w 2005 r. i rozwód rok później były więc jednymi z najgłośniejszych wydarzeń w plotkarskim świecie. Zwłaszcza, że przyczyną rozstania miał być podobno romans Pitta z Angeliną Jolie Po rozwodzie Pitt i Aniston zaczęli nowe życie oddzielnie. Aktor związał się oficjalnie z Jolie, z którą ma szóstkę dzieci. Para była ze sobą 10 lat i wzięła ślub w 2014 r., jednak nieoczekiwanie rozstała się dwa lata później. Z kolei Aniston w 2012 r. zaręczyła się z aktorem Justinem Theroux – aktorzy rozstali się jednak po pięciu latach. Plotkowano nawet, że z Theroux spotyka się teraz z... Jolie.Fakt, że Pitt i Aniston są znowu wolni sprowokował lawinę plotek o domniemanym powrocie aktorów do siebie. Amerykańskie media spekulują o tym od początku tego roku – Pitt miał bowiem w lutym pojawić się na urodzinach Aniston.To jednak nie wszystko. Według tabloidów zza oceanem gwiazdy planują drugi raz wejść do tej samej rzeki i wziąć po raz drugi ślub. Domniemana ceremonia ma odbyć się podobno 29 maja 2019 r., czyli w 19. rocznicę pierwszego ślubu w jednym z meksykańskich kurortów. Świadkami mieliby zostać najlepsi przyjaciele aktorów – George Clooney i Courtney Cox.Większość Amerykanów podchodzi jednak do tych plotek sceptycznie. Zwłaszcza, że sami aktorzy jeszcze się w tej sprawie nie wypowiedzieli.źródło: Gossip Cop