Jest decyzja – ZNP zawiesza strajk nauczycieli! Wiemy kiedy

ZNP zawiesza strajk w szkołach

redakcja naTemat

wiązek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza od soboty strajk w placówkach edukacyjnych - poinformował szef związku Sławomir Broniarz.Zawieszenie strajku ma obowiązywać od soboty 27 kwietnia, od godziny 6 rano. – W porozumieniu z uczniami i rodzicami podjęliśmy decyzję o zawieszeniu strajku – powiedział Sławomir Broniarz, prezes ZNP.Zawieszenie umożliwi uczniom zakończenie edukacji. – Dajemy premierowi czas do września – dodał Broniarz. Zastrzegł, że ZNP nie podpisze z rządem porozumienia, które wcześniej podpisała "Solidarność". – Nie składamy broni, nie przystąpimy do fasadowych negocjacji przygotowanych przez rząd – zadeklarował.Tymczasem w środę rząd PiS przyjął projekt noweli Prawa oświatowego . Zakłada on, że dyrektorzy szkół będą mieli prawo dopuszczenia uczniów do matury.Komentatorzy zwracają uwagę, że teraz rządzący mogą mieć problem, co zrobić z nowelizacją, która trafiła do Sejmu.