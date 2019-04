"Naprawdę sądzi pan, że cierpimy?". Wymowna reakcja Brudzińskiego na zawieszenie strajku

Brudziński reaguje na zawieszenie strajku nauczycieli • Fot. Jakub Włodek / AG

auczyciele przerwali strajk, a rząd PiS został z "gorącym kartoflem" w postaci tzw. ustawy maturalnej. Na Twitterze odniósł się do tego szef MSWiA Joachim Brudziński."ZNP zawiesza strajk nauczycielski. Szach i mat dla PiS" – napisał na Twitterze Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej". Odniósł się do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe , która miała dać możliwość przeprowadzenia matur mimo strajku nauczycieli. Rząd PiS chciał, by w wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły miał uprawnienia do dokonania klasyfikacji uczniów i dopuszczenia ich do egzaminu końcowego.W sytuacji, gdy ZNP poinformowało o zawieszeniu strajku (od soboty), los nowelizacji ustawy wydaje się wątpliwy."A nie lepiej dostrzec w tej decyzji ZNP, końca koszmaru maturzystów i ich rodziców? Naprawdę sądzi Pan, że my cierpimy z powodu zawieszenia tego strajku i uważamy te decyzje za wygraną Pana Broniarza?" – odpowiedział Nizinkiewiczowi minister Brudziński.Wydaje się więc, że rząd PiS będzie chciał pokazać decyzję ZNP jako swoje zwycięstwo. W końcu – decydując się na tzw. "ustawę maturalną" – postawił nauczycieli pod ścianą.