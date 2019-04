Kuriozalne tłumaczenie premiera. W sprawie nauczycieli zasłonił się... Robertem Lewandowskim

Premier wydaje się być zadowolony z decyzji nauczycieli. W specustawę brnie jednak dalej. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

ecyzja o zawieszeniu protestu nauczycieli do września dała nadzieję na przeprowadzenie egzaminów maturalnych bez większych problemów. Jednak nie rozwiązano reszty problemów. Zostawia także rząd PiS z zupełnie niepotrzebną tzw. specustawą maturalną. W tych sprawach wypowiedział się właśnie premier Mateusz Morawiecki.– Możemy być po różnych stronach, możemy się spierać, ale nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby była jakaś niepewność maturzystów co do zdawania matur. Takie zagrożenie było niedopuszczalne. Podjąłem taką decyzję i dziękuje marszałkom Sejmu i Senatu za ekstraordynaryjny tryb procedowania tej ustawy. Ustawa jest w Sejmie i jak prezydent ją podpisze to ona dodatkowo zabezpieczy zdawanie przez maturzystów egzaminów – powiedział premier na konferencji prasowej.– Państwo polskie bierze odpowiedzialność za najważniejsze cele. A najważniejszym celem jest uczeń. Dziękuję wszystkim nauczycielom za poczucie odpowiedzialności za uczniów. Że byli z uczniami [...] Ważne, żebyśmy tworzyli taką reformę oświaty, która służyłaby uczniom – dodał Mateusz Morawiecki.Szef rządu nie omieszkał pochwalić się dotychczasowymi podwyżkami dla nauczycieli, które od kilku tygodni są głównym orężem rządu w przekonywaniu opinii publicznej o działaniach Prawa i Sprawiedliwości. – Zapraszam wszystkich związkowców do dyskusji. Cieszę się, że ZNP zapowiedziało udział w okrągłym stole – stwierdził.Premier zwrócił się również do uczniów, którzy za kilka dni podejdą do egzaminów maturalnych. – Drodzy maturzyści. Jeśli ktoś próbował zdestabilizować przeprowadzenie matur, to chcę powiedzieć: Matury się odbędą. Egzaminy są dodatkowo zabezpieczone nową ustawą i nic im nie zagraża – zapewnił.Po czym porównał się do... Roberta Lewandowskiego. Dosyć rozbudowanym porównaniem do strzelania bramek przez napastnika Bayernu Monachium i kapitana reprezentacji Polski Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytanie o psucie prawa ekspresowym tempem przyjmowania specustawy maturalnej. Premier w ten sposób wykazał swoją skuteczność w zapewnieniu klasyfikacji uczniów.Przypomnijmy, ZNP i FZZ podjęło w czwartek decyzję o zawieszeniu strajku nauczycieli do września. Zapewni to zakończenie roku przez uczniów, a maturzystom podejście do egzaminów.Jednocześnie, Sejm przyjął tzw. specustawę maturalną, która w przypadku braku zwołania rad klasyfikacyjnych, do wydania świadectw maturzystom zobowiązuje dyrektora szkoły lub organ władz samorządowych. Proces przepychania jej przez parlament wzbudził wiele sprzeciwów polityków opozycji i prawników.