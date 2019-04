PiS nie ufa nauczycielom. Nowelizację ws. matur wprowadzają "na wszelki wypadek"

Premier Morawiecki przedstawił w środę projekt nowelizacji ws. klasyfikacji matur. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ejm nie przerwał prac nad procedowaniem nowelizacji prawa oświatowego, pozwalającej na obejście dotychczasowych zasad klasyfikacji maturzystów. Politycy PiS chcą wprowadzić ten projekt "na wszelki wypadek".Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w środę nowy projekt dotyczący klasyfikacji matur. Rządowa nowelizacja prawa oświatowego ma zagwarantować, że egzaminy maturalne odbędą się bez większych problemów w całej Polsce.– W tych szkołach, w których rady pedagogiczne nie podejmą się klasyfikacji uczniów, będą mogli tym zająć się dyrektorzy. Jeśli dyrektor szkoły nie będzie chciał także podjąć tej decyzji, to zajmie się tym samorząd terytorialny – poinformować szef rządu.Choć w czwartek nauczyciele podjęli decyzję o zawieszeniu strajku, w Sejmie wciąż trwają prace nad projektem kontrowersyjnej nowelizacji. Prawo i Sprawiedliwość proceduje go "na wszelki wypadek", gdyż nie ufa nauczycielom i boi się, że cześć z nich nie zawiesi protestu.Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rady klasyfikacyjne ws. egzaminu maturalnego będą przeprowadzane do czwartku 25 kwietnia. Pierwszy egzamin maturalny z języka polskiego rozpocznie się w poniedziałek 6 maja.