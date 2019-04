W Polsce jest już... drożej niż w strefie euro. Te paragony to niezbity dowód

Paragony wydano na stacjach w Polsce i w Niemczech. • Fot. Twitter/PFantazja

eden z użytkowników Twittera opublikował post, w którym porównuje dwa paragony – jeden z polskiej stacji benzynowej, drugi z niemieckiej. Jak się okazuje, ceny paliw na Zachodzie są... tańsze niż u nas!"Brawo panie premierze Morawiecki, właśnie przegoniliśmy Niemców... w cenach paliw. Obie autostrady przy trasie" – czytamy we wpisie użytkownika Podkarpacka Fantazja. Jak można zauważyć na udostępnionym zdjęciu, za litr paliwa zapłacimy w Polsce 5,83 zł. U sąsiadów zza Odry kwota za litr wyniesie tylko 1,2 euro.Czyli według – nie najbardziej korzystnego – kursu NBP to równowartość ok. 5,36 zł. Można dostrzec również, że oba paragony pochodzą z dnia 24 kwietnia. Drugi z paragonów wydano niespełna pięć godzin od wydrukowania pierwszego.Warto przypomnieć, że podczas kwietniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapewnił, że Polska wejdzie do strefy euro tylko wtedy, gdy "osiągnie rozwój państw Zachodu". Pensje Polaków co prawda mocno od tych zachodnich odstają, ale w kwestii cen sąsiadów zza Odry już prześcigamy.