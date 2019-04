"Obiecuję poprawę". Spacyfikowana Pawłowicz składa życzenia prezesowi PiS

Już nie raz, Krystyna Pawłowicz miała się poprawić... • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

statnie szarże Krystyny Pawłowicz, które rykoszetem uderzały w Prawo i Sprawiedliwość, zmusiły chyba kierownictwo partii do utemperowania krnąbrnej posłanki. Teraz posłanka Pawłowicz przymila się na Twitterze prezesowi PiS. Obiecała też poprawę.Tweet jest bardzo krótki, ale wymowny. "Najlepsze życzenia Panie Prezesie w dniu Imienin ! A w prezencie obiecuję poprawę..." – napisała Krystyna Pawłowicz, dołączając do swojego wpisu retweet Piotra Wielguckiego (czyli popularnego hejtera Jerzego Owsiaka), który także przymilił się prezesowi PiS.Posłanka Pawłowicz nagrabiła sobie w partii serią kłótni i ostrych wpisów w mediach społecznościowych. Najpierw zaczepiła Magdalenę Adamowicz, pytając ją o kompetencje. Pawłowicz otrzymała kulturalną odpowiedź i zaproszenie na kawę od wdowy po prezydencie Gdańska, ale niezbyt grzecznie propozycję odrzuciła. Krystynie Pawłowicz nie spodobała się też krytyka jej osoby w wykonaniu rzeczniczki PiS Beaty Mazurek , do do której doszło na antenie radiowej Trójki. Jednak największą szarżę, posłanka PiS przeprowadziła w święta, kiedy zaatakowała ambasador USA . Georgette Mosbacher złożyła na Twitterze życzenia udanej Paschy, co posłanka PiS uznała za "prowokację".Najbliższe dni pokażą, na ile obiecana "poprawa" będzie widoczna. Kilka miesięcy temu posłanka zapowiadała całkowite wycofanie się z komentowania polityki. Jak wiadomo, z zapowiedzi tych niewiele wynikło.