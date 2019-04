Waszczykowski twierdzi, że Sikorski mieszkał w Watykanie. "Jako kleryk, zakonnik czy gwardzista?"

Witold Waszczykowski kontynuuje serię wpadek. • Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

C





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o prawda, książka Radosława Sikorskiego pt. "Polska może być lepsza" została wydana w zeszłym roku, to dopiero w tym tygodniu była głośno komentowana. Nie omieszkał tego zrobić także Witold Waszczykowski. Zaliczył jednak przy tym wpadkę.Książka kandydata Koalicji Europejskiej do PE wróciła na tapetę za sprawą "Dziennika Gazety Prawnej", która opisała niektóre z jej wątków. W tym rozmowy premiera Donalda Tuska w Władimirem Putinem i sugestie, jakie miały wtedy paść w sprawie Ukrainy.Książkę tę na antenie RMF FM skomentował także były szef MSZ Witold Waszczykowski. – Zajrzałem do tej książki, przeczytałem dwa pierwsze rozdziały. Pierwszy o Ukrainie, drugi na temat jego osobistej kariery, którą opowiedział. Niepełnej oczywiście, bo w jego karierze jest wiele czarnych plam, niewyjaśnionych. W jaki sposób trafił do Londynu, dlaczego przez prawie rok mieszkał w Watykanie, wiele wiele innych... – powiedział Waszczykowski.Na wywody byłego szefa polskiej dyplomacji zareagował autor książki, który... nie wiedział nic o swoim pomieszkiwaniu w Watykanie. "Wow, dopiero teraz widzę, że Pan Minister Waszczykowski twierdzi, że za młodu mieszkałem przez rok w Watykanie. Naprawdę? Kiedy? Jako kleryk, zakonnik, gwardzista szwajcarski? Sam sobie zazdroszczę" – napisał na Twitterze Radosław Sikorski.Jak widać, Witold Waszczykowski nie ma szczęścia do określania rejonów geograficznych . W dodatku okazało się, że czytanie ze zrozumieniem także nie idzie mu najlepiej.