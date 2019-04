To już szczyt chamstwa w wydaniu Mazurek. Na filmie słychać, jak obraziła posłankę PO

Beata Mazurek w skandalicznych słowach obraziła posłankę PO Krystynę Skowrońską. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ocne głosowania w Sejmie były niezwykle burzliwe. Nerwy udzielały się zarówno posłom różnych partii, jak i prowadzącej obrady Beacie Mazurek. Emocje są rzeczą ludzką, ale pewne zachowania – a już zwłaszcza w wydaniu rzeczniczki partii rządzącej i wicemarszałek Sejmu – muszą budzić niesmak.– Chciałam powiedzieć, że pani różnie traktuje posłów z PiS i innych – zauważyła posłanka PO Krystyna Skowrońska, kończąca swoje wystąpienie. Odpowiedź rzeczniczki PiS była zdumiewająca, zważywszy na fakt, że wykorzystała swój autorytet wicemarszałka Sejmu.– Mam dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla pani, szczególnie dla takich blondynek jak pani – wypaliła Beata Mazurek, czym wywołała powszechne oburzenie wśród użytkowników Twittera. "Niesłychany szczyt arogancji i chamstwa w wykonaniu Marszałek Sejmu Beaty Mazurek w stosunku do posłanki" – napisał poseł Piotr Cieśliński."To, że Beata Mazurek jest osobą prymitywną i pozbawioną kultury, to jej prywatny problem. Jednak dewastacja polskiego parlamentu musi się wreszcie skończyć" – nie przebierał w słowach dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz Wieliński."Skandaliczne słowa Beaty Mazurek do posłanki PO Krystyny Skowrońskiej: 'mam dużo wyrozumiałości dla takich blondynek jak pani'. Rozumie bandziorów. Radzi samotnym matkom. Nieustannie narusza powagę Sejmu" – dodał poseł PO Michał Szczerba. Nocne głosowania w Sejmie były bardzo nerwowe . Późna pora – o 2 w nocy głosowano nad losem minister edukacji Anny Zalewskiej – sprawiła najwyraźniej, że posłowie byli dodatkowo rozdrażnieni. Ostatecznie szefowa resortu zostanie na stanowisku. W ekspresowym tempie uchwalono też rozszerzenie 500+ i kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym.