Tusk zostanie Człowiekiem Roku. Szef Rady Europejskiej znajdzie się w prestiżowym gronie

Donald Tusk trafi do prestiżowego grona. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

avel, Soros, Fischer, Verheugen, Geremek, Wajda, Mazowiecki - to tylko część nagrodzonych tytułem Człowieka Roku, który "Gazeta Wyborcza" przyznaje od 1999 roku. Do tego grona, jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, ma dołączyć w maju szef Rady Europejskiej Donald Tusk.Dokładnie 10 maja "Gazeta Wyborcza" uroczyście przyzna Donaldowi Tuskowi tytuł Człowieka Roku. Laudację na cześć szefa Rady Europejskiej ma usłyszeć wygłosić podczas oficjalnej uroczystości i zarazem urodzin gazety amerykański historyk Timothy Snyder.Tytuł Człowieka Roku przyznawany jest przez "Gazetę Wyborczą" od 1999 r. Do tej pory wyróżnieni nim zostali: Vaclav Havel, George Soros, Siergiej Kowaliow, Joschka Fischer, Günter Verheugen, Bronisław Geremek, Javier Solana, Zbigniew Brzeziński, abp Józef Życiński, Andrzej Wajda, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski, Richard von Weizsacker, Tadeusz Konwicki, Yoani Sánchez, Michaił Chodorowski, Bronisław Komorowski, Timothy Snyder, Frans Timmermans i Anne Applebaum.Przypomnijmy, że niedawno Donald Tusk odbierał dwa inne prestiżowe wyróżnienia. Został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie oraz doktora honoris causa Uniwersytetu we Lwowie.źródło: Wirtualnemedia.pl