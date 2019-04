"Dzisiaj Unia decyduje bez naszego głosu". Schetyna pokazał, do czego doprowadziły rządy PiS

Kolejna tura konwencji przedwyborczych. Grzegorz Schetyna przemawiał w Opolu. • Fot. twitter.com/SchetynadlaPO

araton konwencji przedwyborczych trwa. W sobotę Koalicja Europejska gościła w Poznaniu, a dziś Grzegorz Schetyna przemawiał w Opolu, gdzie atakował Prawo i Sprawiedliwość za łamanie praworządności i europejskich standardów oraz odsuwanie Polski od decyzyjnego grona w Unii Europejskiej.Kolejna konwencja KE i przemówienie Grzegorza Schetyny promowały opolskich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie mogło się obyć bez nawiązań do obecnej władzy i spadającej wciąż pozycji Polski w europejskiej układance.– Po 89 roku każda kadencja sejmu i każdy rząd budowali drogę do integracji Polski z Unią Europejską. Dzisiaj Unia Europejska decyduje bez naszego głosu – mówił Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej wspomniał też o grożącym nam niższym budżecie, który ma trafić do Polski w 2021 roku.– Dzisiaj to co nam grozi to zabranie środków europejskich za łamanie praworządności, za łamanie europejskich standardów. Tak wygląda polexit! – stwierdził Schetyna.Podobnie jak w sobotę, PiS organizuje kontrkonwencję. Prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki pojawią się w Białymstoku.